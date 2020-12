Unbekannter beschädigt Autos

Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Täter laut Polizeibericht in der Zeit von Freitagmittag 14 Uhr bis Samstagabend 18 Uhr verursachte, als er ein am Fahrbahnrand in der Hochbergerstraße abgestelltes Fahrzeug zerkratzte.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/ 8030, zu melden.