Auf etwa 600 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Dienstag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr an einem im Parkhaus Untertor in Ravensburg geparkten Auto entstanden ist. Der Fahrer des Nissan Leaf parkte auf der vierten Etage und entdeckte nach kurzer Abwesenheit den Schaden an der rechten Fahrzeugseite, wie die Polizei mitteilt. Der Verursacher der Beschädigung ist bislang unbekannt.