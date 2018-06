Unbekannter beschädigt Zoll-Fahrzeuge

Über das vergangene Wochenende hat ein unbekannter Täter an zwei auf dem Parkplatz hinter einem Gebäude in der Straße „Am alten Gaswerk“ abgestellten Dienstfahrzeugen des Zollamts jeweils einen Außenspiegel abgeschlagen und an einem Fahrzeug ferner die Dachantenne umgeknickt. Das berichtet die Polizei. Personen, die in der Straße Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.