Unbekannter beschädigt Neufahrzeug

Beim Versuch, an einem auf dem Gelände eines Autohauses in der Ravensburger Straße in Weißenau abgestellten Neufahrzeug den Rückscheinwerfer herauszubrechen und zu entwenden, richtete ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen einen Sachschaden von rund 800 Euro an. Das teilt die Polizei in einem Pressebericht mit.

Personen, die im Zeitraum von vergangenen Freitag bis Mittwoch Verdächtiges in der Ravensburger Straße beobachtet haben der sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.