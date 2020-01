Unbekannter beschädigt mehrere Wegleuchten

Ein bisher noch Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag im Bereich von zwei Wohnanlagen an der Ecke Rümelinstraße/Schmalegger Straße mehrere Wegleuchten beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Fußgänger befand sich gegen 0.30 Uhr auf dem Fußweg zwischen zwei Wohnanlagen nahe der Einmündung der beiden Straßen. Auf dem Weg von dem Gebäude in der Rümelinstraße zu dem anderen Wohnhaus, das an der Schmalegger Straße liegt, zertrümmerte der 170 bis 175 Zentimeter große Mann die Gläser von zwei Wegleuchten und trat eine weitere Lampe um. So entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der mit einer dunklen Jacke bekleidete Unbekannte war sichtlich betrunken und ging in Richtung Schmalegger Straße weiter.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.