Rund 2000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 12.15 und 13.15 Uhr in der Marktstraße verursacht, als er an einem geparkten VW Golf vorbeifuhr und diesen streifte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, zu melden.