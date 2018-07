Etwa 1500 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 12.15 und 13.15 Uhr in der Marktstraße entstanden. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen geparkten VW-Golf und verließ unerlaubt die Unfallstelle, so die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.