Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 16.30 und und 17.15 Uhr vermutlich beim Öffnen der Fahrertür einen Daimler-Benz beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes in der Friedrichshafener Straße abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, kümmerte sich der Unbekannter nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.