Fahrerflucht hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, begangen. Laut Polizeibericht streifte er vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe des Gebäudes Kuppelnaustraße 66 am rechten Fahrbahnrand parkenden Audi A1 und richtete dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 entgegen.