Sachschaden von rund 800 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Zeit von Samstagabend, 21.30 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.15 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe eines in der Hüttenbergstraße in Sickenried abgestellten Autos schlug. Das teilt die Polizei mit.