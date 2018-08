Nicht unerheblichen Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der laut Polizei am Sonntag zwischen 11.30 und 12 Uhr einen in der Henri-Dunant-Straße geparkten Audi beschädigte. Wie die Delle samt Kratzer am Kotflügel des Audi entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 zu melden.