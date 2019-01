Unbekannter begeht Fahrerflucht

Ein Unfall mit einem Sachschaden von mehreren hundert Euro ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 10.45 Uhr in der Karmeliterstraße, als ein Autofahrer bei der Vorbeifahrt einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat streifte. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte diesen Unfall beobachtet, am Haus des geschädigten Fahrzeughalters geklingelt und den Unfall sowie das abgelesene Kennzeichen des Unfallverursachers gemeldet. Personen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere aber die unbekannte Zeugin, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 / 803-3333, zu melden.