Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch zwischen 20.15 und 10 Uhr an zwei Autos jeweils ein Fenster eingeschlagen. Laut Polizei waren die beiden Fahrzeuge im Hüttenberger Weg in Torkenweiler abgestellt. Aus einem der Autos baute der Täter den Airbag aus dem Lenkrad aus. Außerdem versuchte der Unbekannte das Navigationsgerät auszubauen, was ihm jedoch nicht gelang. Um Hinweise bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.