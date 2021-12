Unbekannter Autofahrer beschädigt Laterne

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Wangener Straße in Ravensburg eine Straßenlaterne umgefahren, teilt die Polizei mit.

Durch die Kollision beim Verlassen eines Tankstellengeländes wurde die Laterne derart verbogen, dass sie ersetzt werden musste. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.