Unbekannte zünden Reifen an

Unbekannte haben am Montag gegen 21.10 Uhr beim Jugendtreff in der Steinbeisstraße in Ravensburg mehrere Reifen unterhalb einer Kletterwand angezündet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Wie die Polizei berichtet wurden durch die starke Hitzeentwicklung mehrere in die Wand geschraubte Klettergriffe beschädigt, sowie das Gebäudeinnere durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Ein Zeuge habe beobachtet, wie zwei Männer über die Straße „Am Schussendamm“ in Richtung Innenstadt flüchteten.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 in Verbindung zu setzen.