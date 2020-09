Unbekannte zündeln in Weststadt

Zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung durch Brandlegung ist es am Wochenende in der Ravensburger Weststadt gekommen. Laut Polizei wurden am Freitagabend gegen 23.10 Uhr an einem Geschäft in der Schmalegger Straße zwei Einkaufswagen angezündet. Drei Jugendliche wurden gesehen, wie sie wegrannten. Am Samstagmorgen gegen 6.50 Uhr wurde außerdem ein Kletterhaus der Waldorfschule in der Meersburger Straße durch unbekannte Täter angezündet. Dabei wurden auch zwei Bäume beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise unter 0751/803 3333.