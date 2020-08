Unbekannte zertrümmern Fensterscheiben mit Steinen

Unbekannte Täter haben in der Adlerstraße und in der Gottlieb-Daimler-Straße in Ravensburg in der Nacht zum Montag mehrere Scheiben eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, flogen bei einem Bekleidungsgeschäft in der Adlerstraße die Steine durch drei Schaufensrterscheiben und hinterließen handballgroße Löcher. In der Südstadt zertrümmerte der faustgroße Stein eine Scheibe der Kantine einer Firma. Der Gesamtschaden geht in die Tausende. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht. Hinweise zu den beiden Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Rufnummer 0751 / 8033333 entgegen.