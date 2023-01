Unbekannte zerstören Bankautomat am Ravensburger Marienplatz

In einer Bankfiliale am Marienplatz in Ravensburg ist ein Bankautomat zerstört worden. Dass der Automat kaputt ist, wurde am Samstag um 19.38 Uhr festgestellt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Touch-Display des Automaten sei offensichtlich mutwillig eingeschlagen worden.

Schaden liegt wohl bei mehreren Tausend Euro

Die Täter seien bislang unbekannt. Der Schaden dürfte laut Polizei mehrere Tausend Euro betragen. Die Ermittler erhoffen sich nach eigenen Angaben durch eventuelle vorliegende Videoaufzeichnungen nähere Erkenntnisse. Hinweise zum Fall nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333 entgegen.