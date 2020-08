Unbekannte zerkratzen Land Rover

In der Goßnerstraße in Ravensburg hat ein Unbekannter innerhalb der vergangenen zwei Wochen im Zeitraum vom 10. bis zum 24. August einen Land Rover zerkratzt. Die Kratzer stellen laut Pressemitteilung der Polizei drei männliche Geschlechtsteile dar. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinwiese werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegengenommen.