Von Kai Schlichtermann

Die Gemeinderatswahl in Laupheim ist noch nicht vorbei: Am späten Montagabend tagte der Wahlausschuss und entschied einstimmig ein vorläufiges Ende der Auszählung des Wahlbezirks 15 (Obersulmetingen).

Nach Angaben der Ersten Bürgermeisterin und Vorsitzenden des Ausschusses, Eva-Britta Wind, müssen sämtliche Stimmen der Gemeinderatswahl in Obersulmetingen am Dienstag „in Ruhe“ neu ausgezählt werden. Wenn das Ergebnis feststeht, will der Wahlausschuss in einer kurzfristig anberaumten Sitzung am Mittwochmorgen das vorläufige ...