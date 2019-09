Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in der Ravensburger Gottlieb-Daimler-Straße Personen dabei beobachtet haben, wie diese Tische und Stühle, die vor einem Imbiss standen, herumwarfen. Eine Sitzbank und ein Tisch wurden hierbei beschädigt, heißt es im Bericht. Hinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, erbeten.

