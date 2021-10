Unbekannte werfen Steine und Böller durch Schulfenster

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr haben Unbekannte mehrere Steine und einen Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in der Gewerblichen Schule in der Ravensburger Gartenstraße geworfen.

Zu diesem Zeitpunkt fanden laut Polizei Wartungsarbeiten in den Räumlichkeiten statt. Die eingesetzten Arbeiter wurden durch die Wurfgeschosse jedoch verfehlt und blieben unverletzt. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die zur Tatzeit Verdächtigtes beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.