Unbekannte werfen Fenster ein

Unbekannte haben zwischen 1. März, 10 Uhr, und 8. März, 17 Uhr, Fenster und Fußballtore an der Realschule in der Ravensburger Wilhelmstraße beschädigt, berichtet die Polizei. Mit einem Stein wurden im Erdgeschoß zwei Fenster beschädigt, sodass die äußeren Glasscheiben zu Bruch gingen, am Bolzplatz wurden zwei Fußballnetze angezündet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg zu wenden.