Unbekannte verwüsten Schrebergärten

Äußerst brachial seien die Täter vorgegangen, die in der Zeit zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag mehrere Gartenhäuschen in den Schrebergärten in der Schützenstraße in Ravensburg beschädigten. Wie die Polizei weiter berichtet, schlugen die Unbekannten an mehreren Häuschen die Scheiben ein, brachen Türen auf und sorgten im Inneren für Verwüstung. Auch Gartenzäune und Gewächshäuser blieben von den Vandalen nicht verschont. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts, allerdings schätzen die Beamten den entstandenen Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 um sachdienliche Hinweise.