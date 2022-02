Unbekannte unternehmen Einbruchversuche in einen Gebäudekomplex am Torplatz

Einbrecher haben am Sonntag versucht, in einen Gebäudekomplex am Torplatz einzusteigen. Kurz nach 21 Uhr versuchten die Täter, über einen im Gebäude befindlichen Friseursalon ins Innere zu kommen. Sie beschädigten dabei aber die Türe des Geschäfts. An einem daneben befindlichen Imbiss schoben die Einbrecher einen Rollladen nach oben, konnten aber ebenfalls nicht eindringen. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Schließlich versuchten die Täter ihr Glück bei einer Kellertüre des Gebäudes, scheiterten aber ebenfalls. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.