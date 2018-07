In der Ravensburger Weststadt ist es laut Polizei von Dienstag auf Mittwoch zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte traten in der Galgenhalde gegen eine etwa zwei Meter hohe Firmentafel und richteten dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon (0751) 80 30 entgegen.