Unbekannte treten Außenspiegel an mehreren Autos ab

In der Nacht zu Sonntag und am Montag wurde an zwei Autos in Ravensburg der Außenspiegel von Unbeklannten abgeschlagen oder -getreten

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde zunächst in der Nacht zu Sonntag einem schwarz lackierten Ford Ka mit Münchner Kennzeichen in der Ravensburger Mozartstraße der Außenspiegel abgeschlagen. Die Täter warfen daraufhin den abgetretenen Spiegel in einen Vorgarten. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Am Montag wurde dann einem weiß lackierten Peugeot 208 mit Nürtinger Kennzeichen, der in der Schubertstraße gegenüber der Diskothek abgestellt war, zwischen 9 und 14.30 Uhr ein Außenspiegel abgeschlagen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.