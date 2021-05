Hinweise zum Verbleib des Dreirads bitte an Telefon 0751 / 803 33 33 geben.

Von einem Grundstück in der Schussenstraße in Ravensburg haben Unbekannte im Zeitraum von Montagnachmittag bis Mittwochnachmittag ein zugelassenes motorisiertes Dreirad entwendet. Das schwarze Fahrzeug der Marke Zhejiang Huangyan ist mit einem aktuellen Versicherungskennzeichen versehen. Der Schlüssel des Dreirads wurde von den Tätern ebenfalls gestohlen, so die Polizei.