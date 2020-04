Unbekannte stehlen Gegenstände aus Auto

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in der Tettnanger Straße in Ravensburg aus einem unverschlossenen Auto diverse Gegenstände gestohlen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete Polizeibericht zwei circa 1,80 Meter große und dunkel bekleidete Personen, wie sie das Fahrzeug öffneten und durchsuchten.

Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Telefon 0751 / 8033333) in Verbindung zu setzen.