Unbekannte setzen Mülltonne in Brand

Unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 21 Uhr eine 240 Liter Altpapiertonne an der Werkrealschule und Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule unter ein Vordach geschoben und setzten den Inhalt der Tonne in Brand. Wie die Polizei mitteilt, stand der Behälter beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung bereits in Vollbrand, und die Flammen schlugen bis zur Decke des Vordachs. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg konnte den Brand löschen und somit ein Übergreifen auf das daneben stehende Gebäude verhindern. Laut Zeugen seien drei männliche Jugendliche, die alle schwarz bekleidet waren, vom Schulgelände in Richtung Aral-Tankstelle davongerannt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.