Unbekannte schlagen Mann zusammen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Streit zwischen einem 40-Jährigen und drei Männern, die in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr in der Eisenbahnstraße aneinandergeraten sind. Wie die Polizei mitteilt, lieferten sich aus bislang unbekannten Gründen die Beteiligten erst ein Wortgefecht, das schließlich in Handgreiflichkeiten endete. Das Trio schlug gemeinsam auf den 40-Jährigen ein, der deshalb mit einer Kopfplatzwunde und diversen Schürfwunden im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den drei Männern geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, aufzunehmen.