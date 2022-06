An einem VW Crafter, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ravensburg in der Straße „Am Kanal“ auf Höhe der Wendeplatte abgestellt war, haben Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde aus dem Fahrzeug allerdings nicht gestohlen Entwendet. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 0751/8033333 um Zeugenhinweise.