Unbekannte schlagen auf 22-Jährigen ein

Ein 22-jähriger Mann ist am Mittwoch auf dem Skater-Platz in der Robert-Bosch-Straße in Ravensburg von mehreren unbekannten Personen geschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fehlt seither auch sein Portemonnaie. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 20.30 Uhr wurde der verletzte Mann von Mitarbeitern einer angrenzenden Firma auf dem Firmengelände angetroffen. Die Zeugen verständigten Polizei und den Rettungsdienst. Der stark alkoholisierte 22-Jährige war zuvor auf dem Gelände des Skater-Parks, wo er zusammen mit mehreren ihm unbekannten Personen alkoholische Getränke zu sich nahm. Als er gehen wollte, hinderte ihn Mitglieder der Gruppe daran. Im weiteren Verlauf schlugen die Unbekannten auf den 22-Jährigen ein und verletzten ihn. Er konnte auf das angrenzende Firmengelände flüchten. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung ins Krankenhaus. Seit der Auseinandersetzung fehlt der Geldbeutel des Opfers. Ob er verlorenging oder ihm von den Tätern abgekommen wurde, ist bislang unklar.