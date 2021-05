Unbekannte randalieren in Ravenburgs Weststadt

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rebhuhnweg in Ravensburg einen Schachtdeckel geöffnet und einen Motorroller beschädigt. Das berichtet die Polizei. Gegen 3.30 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, weil er sowohl den offenen Schacht als auch den Roller vorfand. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren am Tatort, leugneten jedoch einen Zusammenhang mit der Tat.

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu ähnlichen Sachbeschädigungen kam, ermittelt die Polizei. Inwiefern die beiden Teenager mit den Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.