Unbekannte randalieren auf Schulgelände

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 30. Dezember 2020, bis Montag, 4. Januar 2021, im Bereich der gewerblichen Schulen in der Gartenstraße in Ravensburg ihr Unwesen getrieben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, haben die Täter drei Seitenwände der Schule mit silbergrauer Farbe beschmiert und so einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro verursacht. Außerdem sei es sehr wahrscheinlich, dass die gleichen Täter auch eine Infotafel des Landratsamtes auf dem Schulgelände herausgerissen haben, so die Polizei. Auch hier entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.