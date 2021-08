Kratzspuren hat ein Vandale an einem in der Hölderlinstraße in Oberzell geparkten Auto verursacht. Die unbekannte Person zerkratzte laut Polizei zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen den schwarzen VW und verursachte einen Schaden von mehr als 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Telefon 0751/8033333 um Hinweise.