Unbekannte klauen wertvollen Schmuck aus Ravensburger Wohnung

Unbekannte haben am Montag die Zeit zwischen 16.30 und 18 Uhr, in welcher die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ravensburger Mozartstraße abwesend waren, genutzt, sind eingebrochen und klauten ein wertvolles Schmuckstück, das sie im Schlafzimmer auffanden. Das teilt die Polizei mit.

Womöglich wurden die Einbrecher durch die heimkehrenden Bewohner des Wohnhauses gestört und flüchteten bisherigen Ermittlungen zufolge durch ein in Richtung Mozartstraße führendes Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes ins Freie. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 803-3333, zu wenden.