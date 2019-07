Unbekannte klauen Schmuck und Geld aus Wohnhaus

Während eine 76-jährige Hauseigentümerin am Mittwochmittag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr den Rasen im Garten ihres Grundstücks in der Graf-Sternberg-Straße mähte, sind Unbekannte vermutlich über die nicht geschlossene Terrassentür in ihr Wohnhaus eingebrochen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Wer Hinweise zum Tatablauf oder zu auffälligen Personen im betroffenen Wohngebiet in Weißenau geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 803-3333, zu melden.