Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Garage und ein Ferienhaus in der Straße „Storchen“ in Ravensburg eingebrochen und haben zwei Motorsägen der Marke „Stihl“ entwendet.

Die Unbekannten öffneten mehrere Garagentore und eine Plexiglasscheibe gewaltsam und konnten so in die Gebäude gelangen. Wer in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.