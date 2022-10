Unbekannte greifen Mann in Ravensburg an, Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 19-Jähriger angab, am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Escher-Wyss-Straße Ravensburg von zwei Unbekannten angegriffen worden zu sein, ermittelt nun die Polizei.

Seinen Angaben zufolge habe er sich mit einem Unbekannten über die sozialen Medien verabredet. Am Treffpunkt sei er laut Polizeibericht von den Männern überwältigt und bestohlen worden. Erst als zwei Zeugen die Angreifer ansprachen, suchten diese fluchtartig das Weite in Richtung der der Unterführung. Der Mann erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden.

Einer der Täter sei auffallend klein gewesen und hatte schwarze Haare. Einer soll einen grauen, der andere einen grüngrauen Kapuzenpullover getragen haben.

Weitere Zeugen, die auf die Geschehnisse aufmerksam wurden oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 80 30 bei der Polizei zu melden.