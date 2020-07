Unbekannte Frau im EK verstorben: Polizei sucht dringend Zeugen

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 15 Uhr eine bisher nicht identifizierte, ältere Frau ins Elisabethenkrankenhaus gebracht. Die circa 80-Jährige ist danach an einem akuten Herzversagen gestorben.

Die Polizei weiß bisher weder, wer die Verstorbene ist, noch wer sie ins Krankenhaus brachte. Deswegen benötigen die Ermittler dringend Hinweise, die zur Identifizierung beitragen.

Laut Polizeibericht soll der Mann, von dem die betagte Frau in einem schwarzen VW Golf zur Klinik gebracht wurde, etwa 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und schlank sein. Er hatte kurzes, graues Haar und war mit einer schwarzen Arbeitshose und einem roten T-Shirt bekleidet. Der Unbekannte soll von der erkrankten Frau angerufen und um Hilfe gebeten worden sein. Sie müssten sich demnach kennen. Deshalb bittet die Polizei diesen wichtigen Identifizierungszeugen dringend, sich umgehend zu melden.

Noch keine Vermisstenanzeige eingegangen

Die Verstorbene war etwa 1,70 Meter groß und grauhaarig. Sie trug zum Zeitpunkt ihrer Einlieferung ins Krankenhaus ein pinkes Sommerkleid mit weißen Punkten und V-Ausschnitt, außerdem offene Schuhe in grauer Farbe mit Blümchenverzierungen und Strasssteinchen. In ihren goldenen Ehering ist folgende Inschrift eingraviert: Georg 30.7.1956. Weitere Erkennungsmerkmale gebe es aktuell nicht, so die Polizei,

Eine Vermisstenanzeige sei bei der Polizei bislang nicht eingegangen, so der Bericht weiter. Es sei zu vermuten, dass die Verstorbene in der näheren Umgebung von Ravensburg wohnhaft war. Wer in seinem Umfeld jemanden vermisst, auf den die Beschreibung passt oder sonst sachdienliche Angaben zu der noch unbekannten Frau machen kann wird ebenfalls dringend gebeten, sich möglichst rasch zu melden.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst, Telefon 0751/8034444, und das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, entgegen.