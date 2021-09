Unbekannte durchstöbern Einkaufsmarkt

Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Schützenstraße in Ravensburg haben sich am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr Unbekannte verschafft.

Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter über eine Notausgangstüre in den Lebensmitteldiscounter. Aus den Regalen entnahmen sie mehrere Waren, wurden aber offensichtlich von der Alarmanlage und den daraufhin herbeieilenden Polizisten gestört, sodass sie das Weite suchten.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun, Hinweise auf die Täter werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 erbeten.