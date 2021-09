Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in der Storchenstraße in Ravensburg in vier Garagen eingestiegen. Bei einer der Garagen brachen sie laut Polizeiangaben Holzlatten brachial heraus, während sie bei den anderen das Schloss knackten. Laut den Betroffenen ist bislang lediglich bekannt, dass eine Kamera entwendet wurde. Zurück ließen die Täter allerdings ein silbernes Graffiti an den Garagen.