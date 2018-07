In der Ravensburger Innenstadt sind Unbekannte am Wochenende in eine Schule eingebrochen. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, schlugen sie ein Fenster an dem Gebäude an der St.-Christina-Steige ein. Im Gebäude traten die Täter mehrere Türen ein und durchsuchten Büroräume. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.