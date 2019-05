Unbekannte brechen in Laden ein

Unbekannte haben sich am Sonntagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Ladengeschäft in der Ravensburger Bachstraße verschafft. Über ein Fenster stiegen sie in das Innere und durchwühlten dort die gesamte Einrichtung. Die Beamten stellten laut Bericht später fest, dass die Unbekannten ebenfalls versucht hatten, in das daneben befindliche Juweliergeschäft einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu wenden.