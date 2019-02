Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Auf das Bargeld in einem Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte nach Polizeiangaben abgesehen, die in der Nacht von Donnerstag, 20.30 Uhr, auf Freitag, 5.30 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise in eine Gaststätte in der Adlerstraße gelangten und den Automaten gewaltsam öffneten. Zigaretten wurden keine entwendet, wie viel Bargeld sich im Automat befand, ist noch unklar. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.