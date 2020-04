Unbekannte brechen in das Albert-Einstein-Gymnasium ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in das Schulgebäude des Albert-Einstein-Gymnasiums in Ravensburg eingebrochen.

Die Einbrecher kletterten über ein am Gebäude angebrachtes Gerüst zu einem Fenster und hebelten dieses auf, heißt es im Polizeibericht.

Im Gebäudeinneren durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten und brachen mehrere Büroschränke auf. Außerdem versuchten sie, einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber. Gestohlen wurde bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge nichts.

Die Polizei Ravensburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0751 / 8030.