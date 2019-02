Ein unbekannter Täter hat bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Gartenstraße in der Nacht auf Mittwoch Bargeld erbeutet und ist nach der Tat geflüchtet. Der Einbruch wurde laut Polizeibericht am Mittwochmorgen von Mitarbeitern entdeckt, die an den Bürotüren Aufbruchspuren feststellten. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe sind an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, erbeten.