In der Straße In der Baumwiese in Torkenweiler sind in der Zeit von Mittwoch bis Samstag vier Gartenhäuser aufgebrochen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus einem wurde ein Verbandskasten entwendet. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro.