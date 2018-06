Unbekannte brechen Automaten auf

Wegen des Aufbruchs von drei Automaten in Ravensburg ermittelt derzeit die Polizei. Im Bereich Kreuzäcker und in der Tettnanger Straße an der Bushaltestelle Richtung Sickenried wurden laut Bericht zwischen Montag und Dienstag ein Zigarettenautomat und ein Kaugummiautomat gewaltsam geöffnet. Die gleichen Täter brachen außerdem in der Birkenstraße einen weiteren Zigarettenautomaten auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 zu melden.